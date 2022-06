Um terraço que realiza qualquer sonho

A vista sobre a zona antiga da cidade, com o seu castelo e igreja, é de cortar a respiração e só isso empresta um charme místico a este terraço de sonhos. Mas o arranjo paisagístico torna-o ainda mais especial, como se fizesse diretamente parte da paisagem… O portão em madeira e o jardim vertical emprestam um ar rústico a esta zona do terraço. A parede recoberta de plantas além de esteticamente perfeita proporciona também todas as ervas aromáticas essenciais à cozinha mediterrânica. Um espaço apetecível e bonito, mas ao mesmo tempo muito funcional!