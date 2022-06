Papel de parede – as mais lindas ideias para o quarto do bebé

Vai ter um bebé? Parabéns! A espera de um filho é uma época de grande alegria, mas também de ansiedade e expectativa: Será menino ou menina? Está tudo a correr bem? Será que vamos ser capazes? Temos roupinhas adequadas? Como vamos decorar o seu quarto?

Nas outras questões não podemos ajudar, mas esta última não queremos que seja um problema, por isso hoje trazemos-lhe mais um conjunto de ideias maravilhosas para decorar o quarto do seu bebé, desta vez usando papel de parede!

Este material tão versátil permite dar largas à imaginação e criar um quarto de sonho para o seu bebé. É relativamente simples de aplicar e a longo prazo fica mais barato do que a tinta… Mas também tem desvantagens, pois se não for bem colado pode descolar e é mais difícil de substituir do que simplesmente repintar a parede. No entanto o que verdadeiramente nos entusiasma é a diversidade de efeitos graficos que se conseguem com o papel de parede, e que com a tinta se tornavam muito difíceis de executar! Às riscas, com bonequinhos, com bolinhas ou com núvens , o limite é o que a sua imaginação ditar.

Seja menino ou menina, ou mesmo se decidir não saber até ao momento em que nascer, pode ir decorando o quarto do seu bebé enquanto espera. Inspire-se nas nossas sugestões e mãos à obra!