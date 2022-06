Top 5 da semana

O cartão foi um dos temas abordados na semana anterior. Se até agora lhe podia parecer estranho comprar e usar móveis deste material, poderá mudar de opinião ao ver este artigo.

Positivamente a nossa sociedade caminha lado-a-lado com a consciência do impacto ambiental e as suas acções sobre a natureza podem significar a evolução ou a destruição do planeta. Sendo cada vez mais práticos e resistentes, esteticamente atraentes, este material contraria as tendências. Com o uso do cartão, abre-se assim um novo campo de experiências na arquitectura e no design. Através de processos como a reciclagem, a produção de novos materiais atinge um outro patamar em várias áreas: design, arquitectura, decoração, entre outros. O uso de mobiliário em cartão está na moda, e facilmente poderá encontrá-lo à venda.