Apartmento de 40 m² tem 8 ideias para decorar lares pequenos

40 m² soa a poucos metros para uma casa eficaz e suficiente para uma vivência simpática. Mas podemos dizer-lhe com toda a certeza, que se esse espaço interior for totalmente bem aproveitado, qualquer sensação de pouco espaço, ou algo apertado, desaparecerá. Este micro apartamento encontra-se repleto de boas ideias de aproveitamento de espaço para lares pequenos. Vamos deixá-lo com as seguintes fotos para que se inspire e possa adaptar o seu pequeno lar em um ou outro pormenor. Olhe com atenção e tire as suas notas!