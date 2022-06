Dos anos 60 aos dias de hoje num ápice

A palavra de ordem aqui é: luz! Não há elementos de descontinuidade neste espaço, tudo é fluido e luz se propaga de forma generosa. A colisão que define a escada está em linha com este princípio, que é feita de vidro, completamente transparente. Mesmo neste ambiente, bem como no exterior, encontramos o cinza, que suaviza e equilibra o brilho da luz branca do mobiliário. A mesa de jantar e cadeiras, em suas linhas simples, geométricas, são muito modernas e combinam perfeitamente com o lustre antigo que torna esta área dedicada ao convívio num ambiente elegante e perfeito para receber convidados.