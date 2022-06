A madeira inspira e traz aconchego a qualquer ambiente do lar e é considerada um material nobre. Quando bem escolhida, pode resistir às intempéries e ao passar dos anos. Porque não usá-la então em garagens, áreas de lazer e jardins? Veja as imagens seguintes e inspire-se a usar a madeira com mais frequência e irá ver como o resultado fica mais do que lindo, fica charmoso e elegante.