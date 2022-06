Modelos de piscinas em português

Passamos agora para um modelo totalmente diferente que nos faz sonhar da mesma forma – se pensarmos bem qual é a piscina que não faz! – mas neste caso a piscina está integrada num espaço verde exterior, tendo por isso um aspecto totalmente diferente. No fundo este modelo de piscina utiliza o espaço em volta, queremos com isto com isto dizer que, por exemplo, o declive do terreno acaba por influenciar a piscina, ou que as pedras em volta acabam por ser parte integrante da sua estrutura, no fundo o modelo da piscina existe tenho em conta todo o espaço que a circunda.