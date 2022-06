O Mehdi pour design studio tem objectos tão diferentes do normal e tão especiais. Se não conhece ainda por favor espreite. Há sugestões que vão desde: um conjunto de saleiro e pimenteiro em forma de disco, um galheteiro com formas geométricas, relógios de parede bastante irreverentes e ainda estas lindíssimas jarras de flores de parede.

Pessoalmente fiquei completamente in love com esta opção de preencher uma parede vazia e sem vida. As flores, já são só por si alegres e completam um espaço, mas quando aplicadas em jarras em formas irreverentes, penduradas na parede, todo o conceito muda. Na minha opinião é uma obra de arte que pode ir adquirindo várias formas. Mudará consoante for a sua escolha de flores, ou simplesmente deixando as jarras sem nada no interior.