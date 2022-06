Crianças/bebés felizes !

Se antes de ler já está a pensar: Uma tenda? Mais tralha para ocupar espaço cá em casa? Nem pensar…

Mudará já de opinião quando lhe mostrarmos os benefícios de uma tenda como esta no quarto do seu filho ou até mesmo no meio da sua sala de estar. O ar moderno e de linhas super simples neutralizam qualquer espaço. Poderá optar por diferentes cores de tecido enquadrando-a com mais facilidade no espaço que pretende.

Qualquer criança gosta de jogar às escondidas, de brincar de baixo de uma mesa, de viver o seu mundo imaginário longe dos olhares dos adultos e esta tenda é o sitio que ele vai escolher para todos as suas brincadeiras. esta é super fácil de montar e desmontar. A coisa boa é que em segundos poderá deixar o quarto dos miúdos com boa cara empurrando todos os seus brinquedos e jogos para dentro da mesma. Assim quem o visitar, sem segundos poderá ver tudo arrumado e no sitio.

Portanto, consideramos uma boa compra. Quase que como um 2 em 1 – para os pais e para os filhos.