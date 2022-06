Cinzento – a nova tendência nos interiores

O antracite também, além de chique é muito neutro e fica bem em qualquer ambiente. Quando misturado com as cores certas o resultado é mais do que positivo. É espectacular !! Pessoalmente, adoro ver o contraste do cinzento com o amarelo e o azul petróleo ou turquesa. Na minha opinião são as cores que melhor se conjugam e combinam com o nosso querido cinzento. Os espaços ficam instantaneamente com ar moderno, simples e originais.

Se pensa fazer mudanças em sua casa brevemente lembre-se destas dicas. Hoje em dia consegue encontrar muita variedade de objectos decorativos a preços distintos em muitas lojas e espaços comerciais. A oferta é gigantesca. Não tem de gastar muito dinheiro, pois existem coisas baratas que misturadas com as coisas certas são como a cereja no topo do bolo. Arrisque e misture, ninguém vai perguntar onde comprou.