24 Fotos de uma casa charmosa!

Hoje apresentamos uma casa de traços modernos, com espaços de convivência amplos e com uma área de lazer adorável. Localizada no interior de São Paulo, a Residência M&M foi projectada pelo estúdio Daniele Galante Arquitectura.

A decoração apostou em elementos rústicos para trazer conforto e personalidade aos ambientes. O destaque do projecto é a área de lazer, que conta com uma varanda gourmet, churrasqueira e piscina. Localizados no fundo do terreno, podem ser desfrutados com total privacidade.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta casa discreta por fora e com uma área de estar fascinante? Então veja mais imagens com mais detalhes desta casa familiar que prioriza o conforto e a funcionalidade dos espaços e o prazer dos moradores em receber amigos e familiares.