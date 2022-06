20 fotos de uma casa incrível! (+ desenhos do espaço)

A casa de hoje tem o poder de conquistar a sua atenção com apenas uma fotografia a da sala, certo? Então irá gostar mais ainda quando vir todas as fotos que fazem parte do processo de desenho, planeamento e construção da mesma. Primeiro iremos mostrar a solução final e depois, passo a passo, os desenho feitos à mão livre pelos profissionais, os desenho técnicos e por fim imagens 3D que antes da construção deram a perceber como a mesma iria ficar depois de concluída. Todos gostamos de ver fotos de casas magníficas com interiores de sonho e grandes jardins. Na realidade acreditamos serem o sonho de todos nós. Muitas das vezes nem nos apercebemos do trabalho que está por trás de todo o projecto, das voltas e reviravoltas que um projecto adquire e por quantas fases passa. Mas o que interessa hoje é mostrar-lhe um pouco mais sobre essa evolução e mais um excelente projecto habitacional. Enjoy it!