Casa sofreu pequena remodelação mas o impacto foi imenso!

A casa é servida por um sistema de aquecimento central que lhe confere todo o conforto necessário. Mas a passagem dos anos obstruíra-lhe as artérias com calcários e impurezas, e danificara-lhe as válvulas. Tudo isto foi alvo de uma profunda recuperação que necessitou de paredes esventradas e cortes cirúrgicos nas zonas afetadas. Todos os revestimentos foram reparados ou refeitos e da degradação do tempo não ficou rasto!