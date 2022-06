A surpreendente mudança de uma casa em ruínas

Depois de uma reforma integral, o resultado não deixa dúvidas: a mudança de imagem é radical e pode ser apreciada logo a partir da fachada. Uma das premissas sobre as quais assenta a reforma desta casa é a recuperação dos elementos existentes, evitando assim uma transformação total. Os arquitectos tiveram muito presente esta condição e procuraram preservar a antiga construção dando-lhe um aspecto mais contemporâneo. As acções foram levadas a cabo com algum cuidado e certos elementos como as janelas foram substituidos, respeitando-se a localização e o tamanho original.