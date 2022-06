Um apartamento sofisticado para si

Dado o contexto onde se integra o apartamento, o trabalho desenvolvido por Silvia Costa procurou precisamente refletir as características da localização, harmonizando-as no conjunto equilibrado. Sendo assim, as linhas simples que se adequam à proximidade de um centro urbano são combinadas com uma atmosfera relativamente descontraída, própria dos ambientes de praia. A modernidade citadina é contraposta por uma informalidade capaz de criar um resultado surpreendentemente sofisticado.