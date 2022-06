Explosão de cor num apartamento magnífico!

Passamos agora para o nível superior do apartamento duplex. As águas furtadas são o nível mais superior de um edifício e por isso possuem uma geometria única. Neste caso é possível repararmos como as paredes oblíquas conformam um espaço cuja forma é integralmente distinta do que estamos acostumados a ver numa divisão de quatro paredes.

O resultado é um jogo oblíquo de luz e formas que se propagam neste local conformando uma aura acolhedora e perfeita para albergar uma divisão de carácter mais pessoal e privado: um quarto por exemplo.