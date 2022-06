Por último, mas não menos importante ou pior, a solução mais clássica: contrastar a cor do tapete com os tons do quarto. Os materiais podem ser os mais diversos, os formatos também têm como limite a sua imaginação. Esta é a opção mais fácil e simples, pois nunca há como falhar no momento da decisão. No entanto, não a desvalorize, pois sendo uma solução tomada por tanta gente e há tanto tempo, pode afirmar-se que é a grande fórmula no que toca à conjugação dos tapetes com o quarto! E sabe o que se diz em relação a essas fórmula: em equipa que ganha, não se mexe. Por isso, não se preocupe se a sua decisão for optar por estes tapetes. Assentarão sempre como uma luva em qualquer quarto.

Na compra dos seus tapetes de quarto, é igualmente importante que pese o valor e a manutenção dos mesmos. Também o tipo de uso (se tem animais em casa que entrem no seu quarto, se os seus filhos são peritos em interagir com tapetes, se descalça sempre o calçado de rua à porta de casa ou se caminha com ele no interior, etc.) pode ajudar na tomada de decisão. No entanto, deve fazer o melhor com as limitações que tem – porque uma coisa é certa: para quê pisar um chão frio e duro se pode caminhar nas nuvens?