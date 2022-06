Cacoon – o que faltava para ser feliz

Ofereça um Cacoon às crianças lá de casa. Todos vão querer experimentar mas as crianças não o vão largar, por isso vai ter de adquirir mais do que um exemplar. Deixe as crianças levá-la para a casa de um amigo, em conjunto vão ter diferente experiências e sensações. Vá em frente! Deixe desta vez.

Se achar que está a dar liberdade a mais, convide os amigos dos seus filhos para acampar lá em casa. Os pais vão agradecer a ideia e não vão ficar preocupados. Pendure o Cacoon no tecto do quarto deles e deixe-os sonhar à vontade. Vai ser de certeza um nova e espectacular forma de acampar dentro de casa.

Para os mais pequeninos, bebes, este ninho também é muito funcional. Poderá colocar o ser mais que tudo no interior e balançá-lo. Vai adormecer com facilidade e sempre que o puser lá vai identificar o espaço e sentir-se no seu mundo rodeado pelos seus brinquedos e peluches.