Tentsile – Prepare-se, vai-se apaixonar !

Todas as tendas Tentsile vêm com todos os elementos necessários para a instalação rápida e fácil, incluindo um manual de instruções. É referido que as mesmas, por uma questão de segurança, evitando o risco de lesões e de acesso devem ser instaladas a uma altura não superior a 1.2m de altura do solo.

O Tentsile é adaptável a situações tais como: actividades e expedições ao ar livre, filmagens da vida selvagem, filmagens de Investigação Científica e servir de resort em situações de catástrofes humanitárias.