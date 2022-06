100% Português – Creative-Cork

Primeiramente, a palavra filigrana pode ser usada para se referir a algo detalhado, com pormenor. Mas em Portugal, com maior visibilidade na Região Norte, é um trabalho feito de fios de ouro ou prata criando diversos desenhos, mas os mais comuns são o coração. Actualmente, as peças de Filigrana são frequentemente usadas para adornar um vestido de noiva tradicional ou ainda, adicionado ao traje feminino dos ranchos folclóricos do Minho.

Este coração de filigrana é uma autêntica obra de arte. À primeira vista pode não parecer, mas é um armário com portas laterais. Mais uma vez os materiais usados são a madeira e a cortiça. A presença deste móvel muda para melhor seja qual for a divisão escolhida para o aplicar. Os pormenores do coração, detalhadamente esculpidos, saltam à vista.

Uma aposta, completamente bem conseguida. A junção de materiais e símbolos portugueses não podia ter corrido melhor.