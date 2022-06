Natal em Espanha – Costumes e tradições

Fim de ano é uma noite especial que é sempre apresentada de forma super glamurosa. A presença de pérolas e as bolhas no champanhe ditam que mais um ano passou e está-se quase com um pé no ano novo. Eles aproveitam tanto que o mais normal é começarem o ano com dor de cabeça. Talvez seja um clássico lá e em qualquer lado do mundo.

Mas o que eles têm realmente como tradição é comerem as 12 passas. Um costume espanhol, dita que a origem é obscura, mas aponta para um excedente de uvas no início do século XX. Assim apareceu a tradição de comerem 12 passas na virada do ano, um para cada mês. Seja ou não a origem desta tradição, o facto é que durante os primeiros segundos de um novo ano eles pedem desejos em silêncio.

Um momento solene e emocionante que termina com uma explosão de alegria, beijos, abraços e um unânime Feliz Ano Novo em uníssono.