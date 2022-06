Um loft que tem tudo

Terminamos o passeio neste inovador loft, com uma imagem que resume o que fomos analisando. O domínio do cinzento, a madeira como elemento principal, o contraste entre as paredes e o vidro que gera uma transparência que permite visualizar o jardim, elemento fundamental do loft. Por outro lado, a expressão a descoberto das instalações e os diferentes níveis que se encontram tanto na zona de estar como no estúdio, transformam a moradia em espaços cheios de personalidade, usando vários recursos para gerar diferente atmosferas e espaços arquitectónicos sem necessidade de paredes.