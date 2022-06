Casa de praia com fantástica decoração de interiores: 15 fotos que o vão apaixonar!!

Há casas e casas e esta é sem dúvida tirada de um filme com temperatura tórrida e ambiente tropical. A fachada chama a atenção mas é nos interiores que nos sentimos completamente enamorados. As palmeiras e os telhados cobertos de juta/palha levantam apenas a ponta do véu sobre o que poderá ser descoberto no interior. Mas estamos certos que qualquer pensamento e ideia por muito sonhador que seja, irá certamente ficar à quem da boa energia, e claro, bom gosto destes interiores fantásticos.

É difícil escolhermos a melhor ou a divisão preferida, por isso passamos da teoria à prática com as 15 fotos seguintes.