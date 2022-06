Casa grande em terreno pequeno. Ficou bonita e moderna

A casa Centeno é uma casa de dois andares, com uma disposição horizontal, onde o volume inferior suporta o superior, que se projecta além do limite já mencionado. Com acabamentos em betão, cobertos de branco e madeira, cumpre com as características mais notáveis do estilo moderno, assim como as linhas simples, ângulos rectos e uma elegância sóbria. Ainda que este seja um render, pode apreciar-se como será a fachada da casa: moderna, com muitas texturas e uma distribuição excelente para um terreno tão pequeno: 144 m2.