11 fotos geniais de um pequeno jardim

Há quem morra de amores por ver plantas e flores crescer e há também quem simplesmente prefira não ter o trabalho de as fazer florescer. O pequeno jardim que lhe mostramos hoje é para os que gostam de passar tempo no exterior a tratar das suas plantas, calmamente enquanto apanham os primeiros ou os últimos raios de sol do dia entre o chilrear dos pássaros vizinhos. Dependendo da organização do espaço é possível planear uma varanda ou mini jardim com alguns, se não com todos, os detalhes do jardim que lhe mostramos hoje.

Uma churrasqueira para os amantes de grelhados e refeições ao ar livre sempre que o tempo permite, canteiros, vasos e prateleiras para a disposição de todas as plantas que vão chegando. Nada melhor que ter sempre à mão os utensílios necessários como foi habilmente solucionada esta questão. Achamos maravilhoso a mistura de espécies mais sensíveis como as orquídeas com outras espécies duracel como os cactos.Veja as 11 fotos e inspire-se.

Nota: os vasos de argila combinam lindamente com os tijolos.