Cozinhas que inspiram

Somos profissionais mas isso não nos impede de perceber o quão complexo é escolher tudo o que se encontra relacionado com o espaço cozinha. Quando se tem uma tela vazia, como um quadro, qualquer pintura é possível. O estilo, as cores, a dimensão, tudo será feito de raiz e pensado ao pormenor. Quando falamos de cozinhas tudo acontece desta mesma maneira. Claro que quando se trata de remodelações o caso é outro. Poderá deitar-se tudo a baixo com o objectivo de voltar a ter uma tela em branco, ou apenas fazer pequenas alterações para a mesma se adaptar melhor às necessidades quotidianas ou apenas para corresponder à mudança de gosto dos moradores.

Às vezes apenas uma mudança ligeira como aplicar novas frentes de armários, revestir uma parede com outro material ou alterar os electrodomésticos para outros mais recentes e mais ecológicos poderá fazer toda a diferença. Assim, seleccionamos 20 fotos que o podem inspirar a ter a cozinha com que sempre gostou.