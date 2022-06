Simples por fora, muito moderna por dentro

A forma como as diferentes funções de uma casa se agrupam e organizam numa composição varia segundo os critérios aplicados e as variáveis com que nos deparamos ao projectar uma habitação. É bastante claro que casa espaço, cada implantação determina uma orientação, uma paisagem, uma posição relativa à paisagem (seja urbana ou natural) é o que determinam essas variáveis, irrepetíveis de um lugar para outro, a isto se soma o programa ou os espaços que cada família ou cliente necessitam. Tudo isto define o que logo se transforma numa ideia e depois num espaço construído. Como dizíamos inicialmente, o modo de organização de cada habitação é tão particular como o conjunto de todas estas variáveis. Nesta casa vemos como o estúdio DMS arquitectura resolve cada um de todos estes problemas que se colocam à arquitectura e que tornam único cada projecto.