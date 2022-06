Sete boas razões para dormir até mais tarde

Em média, cada um de nós passa um terço das suas vidas a dormir. Por isso, faz todo o sentido que tornemos o nosso quarto um lugar agradável, confortável e bonito. No quarto que escolhemos para passar parte da nossa vida, as decisões são muitas: a escolha de uma mobília que combina com a nossa personalidade decorativa, o investimento num colchão de qualidade, qual a paleta cromática condiz melhor com a nossa forma de acordar, como planear a iluminação, como escolher os têxteis…



Porque fim-de-semana é sinónimo de noites mais longas e manhãs sem pressa decidimos dedicar o nosso artigo de hoje ao quarto e apresentar-lhe sete óptimas razões para passar mais tempo nesta divisão. Aponte as dicas dos nossos especialistas e coleccione estes argumentos cheios de bom gosto para poder dormir até mais tarde, tirando partido do seu quarto.