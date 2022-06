Transformação total. Sim, é possível!

Já aqui lhe mostrámos diversos projectos de cariz reabilitativo no entanto o que hoje lhe iremos mostrar é único e muito especial. Quantos de nós vivem em pequenos apartamentos segmentados e com espaços reduzidos? Pouca luz e ventilação, soa-lhe familiar? Não se preocupe pois temos a solução para tudo isso. Não acredita? As imagens maravilhosas da habitação que hoje lhe iremos mostrar vão convencê-lo!

Este projecto de reabilitação de interiores foi da autoria dos profissionais da Islabau Construtora. Esta empresa de construção actua nas mais diversas áreas sendo no entanto, especializada em projectos habitacionais, hotéis e até serviços e comércio.