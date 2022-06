Natal na Holanda – Costumes e tradições

O que mais se destaca ainda hoje é a figura do Pai Natal com uma grande barriga – é quase como a imagem de marca dele. Mas de onde apareceu esta figura com esta imagem? Mais uma vez, só recorrendo aos contos do século XVI se consegue responder a estas questões. Em países como a Inglaterra e a Rússia, sempre existiu no inverno uma figura que representava a alegria e a simpatia. Com uma grande barriga e roupas acolchoadas em cores diferentes. Então, lentamente, a imagem que temos do Pai Natal de hoje em dia foi conseguida devido aos filmes e desenhos americanos.

Na Holanda ao longo dos séculos, diferentes tradições de diferentes países surgiram e foram implementadas. Como São Nicolau e o Pai Natal serem realmente a mesma pessoa, com a mesma tarefa: levar presentes a todas as crianças do mundo.