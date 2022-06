Casa humilde por fora, incrível por dentro

Ter o nosso pequeno espaço no mundo para desfrutar de um bom descanso é algo que todos necessitamos, um lugar longe do ruído, do stress do trabalho e onde possamos dedicar tempo a nós mesmos, a melhor forma de o conseguir é ter a nossa própria casa no bosque.

Uma casa para passar um merecido fim de semana para relaxar e descansar não seria má ideia, e foi por isso que os donos desta residência receberam os profissionais o escritório autónomo de arquitectos de São Paulo, para criar esta pitoresca mas bonita residência, a qual se encontra construída com múltiplos materiais de origem natural, em harmonia com o frondoso bosque onde se encontra. Conheça connosco esta maravilhosa casa, para descobrir inspiração para criar o seu próprio pedacinho de céu no bosque. Vamos ver…