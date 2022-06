6 passos para construir uma área de lazer no quintal

Na homify gostamos de tudo que seja relacionado com arquitectura, design e decoração, mas áreas de lazer e de churrasco estão entre os nossos favoritos. Ainda mais se as nossas dicas forem fáceis para o permitirem fazer algo com as suas próprias mãos.

Fazer você mesmo tem alguns limites. Grandes ou pequenas, todas as criações que dependam inteiramente de si podem ir desde pequenos vasos até à construção do próprio tecto. Tal como ouviu, a construção de uma zona de lazer com churrasco no jardim é a missão deste livro de ideias, onde a melhor parte é a que pode ver os resultados rapidamente porque não são tarefas difíceis. O planeamento adequado é a chave para o sucesso. Vamos começar com a meia dúzia de passos, e se gostar, não demore, e comece a criar o seu!