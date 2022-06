Pequeno apartamento alegre e mimoso

O espaço sala e cozinha é realmente pequeno como é claro na fotografia. E para além pequena área tinha também o ónus da falta de luz natural, por ser interior. Os dois problemas foram solucionados!

A falta de iluminação natural foi colmatada abrindo a parede que separa este espaço da varanda, substituindo-a por uma extensa área envidraçada e deixando a luz entrar sem barreiras. Esta solução facilitou muito o tratamento da falta de espaço, uma vez que a boa iluminação torna as áreas visualmente mais amplas.

Um bom preenchimento do espaço com a mobília correta fez maravilhas no problema do aproveitamento do espaço exíguo. O sofá foi encostado à parede e o móvel de bancada da cozinha serve simultaneamente de bancada e de móvel de televisão, para além de ainda ter espaço de arrumação.

A distinção entra as áreas de funcionalidade diferente é feita através do pavimento. Na área da cozinha o chão é revestido com os mesmos ladrilhos da varanda e da área de serviço, na sala de estar o chão é de madeira quente e acolhedora.