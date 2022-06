Almofadas decorativas para todas as divisões

Talvez o palco principal deste acessório decorativo. As almofadas tornam as salas de estar mais confortáveis e coloridas, espalhando-se pelo sofá e brincando com as cores do ambiente. Este quadro de formas geométricas criado pela Bococo é um óptimo exemplo disso. Tudo está articulado nesta sala. As cores dominantes são o azulão, o verde, o branco e o preto. Paletas cromáticas que se multiplicam pela divisão e que ganham especial vida nas almofadas, autênticas pinturas, focos de contraste e modernidade.