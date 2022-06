Antes e depois de uma cozinha, o resultado é incrível!

Às vezes procuramos mudar, modernizar e remodelar a nossa cozinha mas não é possível, já que o seu triste e antiquado aspecto nos faz sentir confortáveis no momento de começar a cozinha qualquer prato para a nossa família, pode até deixar queimar a água (o que já aconteceu) por não querer estar ali muito tempo e sair a correr por não ter desenhado a cozinha dos seus sonhos; Bem, algo semelhante aconteceu no projecto que lhe mostramos hoje.

Nesta oportunidade faremos uma pequena paragem na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, onde encontraremos um incrível trabalho de remodelação de uma cozinha elaborada pelo estúdio de arquitectos Maria Torres Arquitectura e Design, que tirou partido das diferentes texturas que os materiais podes oferecer para criar um lugar agradável, iluminado e com estilo que o inspirarão a cozinhar desde o mais simples pão com fiambre e queijo como se fosse um prato gourmet.

Fique connosco e descubra mais deste interessante trabalho.