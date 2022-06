Quando vir como decoraram este apartamento do zero, vai se apaixonar

No livro de ideias de hoje teremos a rara oportunidade de ver como se decorou uma sala de estar e de jantar integradas a partir do zero.

Este duplo ambiente foi obra dos profissionais Cardoso Chouza Arquitectos de Itapetinga (Bahia) que se encarregaram de criar um espaço cheio de vida.

Aproveitamos a oportunidade para partilhar convosco outras salas de estar muito agradáveis.

Nos sites e revistas de arquitectura, desenho e decoração muitas vezes nos encontramos com espaços já decorados ou com o famoso antes e depois de uma remodelação. Neste caso, temos algo diferente: conheceremos o ambiente a decorar totalmente vazio, numa espécie de antesala do que verá depois.

Porque é que este artigo tão útil? Porque na hora de enfrentarmos um ambiente vazio na nossa casa, qual lenço branco, tendemos a acobardar e não saber por onde começar. Desta forma teremos uma mostra de como trabalhar medidas e proporções para que o conjunto final seja um espaço equilibrado, onde o vazio e os objectos resultem harmoniosos entre si e no qual possamos encontrar soluções para os problemas de desenho que forem surgindo como colunas, portas e janelas e como os dispor ou decorar a melhor maneira.

O apartamento que visitaremos tem pisos e paredes brancas, o que torna mais simples entender as motivações dos arquitectos na escolha das cores das paredes e na iluminação.

Por fim, e uma vez definido o desenho do espaço começa a tarefa de o mobilar, que com um plano coerente, tendo as medidas de cada parede e tecto bem presentes é uma das tarefas mais divertidas em qualquer trabalho de design e decoração de interiores que tenhamos em mãos, seja para nós próprios ou para um cliente. Vamos então acompanhá-lo para conhecer esta sala desde as etapas mais iniciais da sua decoração.