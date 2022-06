Ideias para casas de banho modernas

Hoje escrevemos sobre as casas de banho modernas e os conceitos que estão por detrás deste estilo peculiar. Todos nós sabemos que a casa de banho é o espaço que requer toda uma atenção especial, mais higiene e manutenção. Portanto, e quando abordamos um espaço como este, deverá existir uma combinação harmoniosa entre as cores, materiais e os restantes elementos. Procuramos um equilíbrio espiritual sem limitações.

Para conseguirmos uma deslumbrante casa de banho moderna, devemos decorar o espaço de acordo com os acessórios e o mobiliário adequado, e que nos facilitarão o dia-a-dia. No entanto, e antes de começar a decorar ou organizar a sua casa de banho com um estilo diferente, preste atenção aos detalhes, aos simples pormenores que elevarão a qualidade do espaço! O estilo moderno no desenho e decoração na habitação, é conseguido a partir de uma combinação entre a arquitectura de excelência e os ambientes que se podem criar. Tome atenção, pois existem algumas orientações técnicas e estéticas, que nos ajudarão a decorar o nosso espaço. Daremos início com um projecto do atelier Gal SRL, e vamos por entre paredes e pavimentos, passando para o mobiliário e restantes acessórios!

Venha connosco explorar algumas ideias interessantes e atraentes para a uma casa de banho moderna!