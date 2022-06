4 Dicas Imprescendíveis Para Criar Uma Zona de Trabalho Em Casa

As celebrações natalícias chegaram ao fim, voltaram os horários de trabalho e o ritmo frenético do nosso quotidiano. Sabemos que a maioria de nós está acostumada a acordar muito cedo para chegar ao local de trabalho, evitando assim o trânsito caótico da matina. Por outro lado, e sabendo que devemos entrar com o ''pé direito'' nestas actividades laborais, nada pode faltar lá no escritório: canetas, papel, uma secretária nova, um computador de topo… e pelo meio, os documentos que vão-se acumulando, tal como os post-it's e as chávenas de café. Todo este ritual está de volta e com ele todas as tarefas mais importantes do dia-a-dia. No entanto, existem outros trabalhos mais livres e menos exigentes, onde é escusado acordar sempre à mesma hora e onde ninguém precisa de correr para o carro ou para a bicicleta, todas as manhãs. Falamos daqueles que trabalham em casa, entre o computador, telas de pintura, entre outros. Perante isto, apenas a poucos metros do nosso quarto podemos criar e equipar uma oficina ou escritório, aproveitando assim todo o espaço da nossa habitação. E nada melhor do que começar um novo ano com novas ideias para sua casa!

Hoje na homify apresentamos-lhe algumas dicas para transformar o seu cantinho com pó, na mais ambiciosa e criativa zona de trabalho de sua casa!