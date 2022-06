Espelho meu, espelho meu

Com um ano novo à porta, trazemos-lhe novas ideias para enfrentar o dia-a-dia com mais vontade e energia. Todos queremos equipar e decorar a nossa habitação da melhor maneira possível, portanto, poderá começar pelo espaço que mais higiene necessita: a casa de banho. De todos os espaços, este em particular é o lugar onde nos preparamos para o iniciar o dia, por isso consideramos que todos os seus elementos são importantes! Assim sendo, hoje escrevemos um artigo sobre os espelhos nas casas de banho. Sim, escrevemos sobre esses elementos criados com diferentes formatos e estilos, que nos ajudam diariamente! No entanto, eles não existem somente por uma questão estética: são essenciais para a higiene e bem-estar do leitor. Os espelhos nas casas de banho são muitas vezes impressionantes, e por uma razão ou outra, o espelho é um elemento importante para a espacialidade do lugar. Os problemas começam quando temos de decidir qual o melhor espelho: discreto ou apelativo? Moderno ou rústico? Elegante ou casual?

Neste livro de ideias deixamos-lhe algumas propostas para escolher o seu próprio espelho, sem complicações ou confusões!