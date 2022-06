Como aproveitar a pouca luz de Inverno

Com o Inverno rigoroso e seco típico desta altura do ano, a luz natural praticamente escasseia em nossa casa. As memórias do Verão passado são uma constante, e com a queda das últimas folhas, a neve toma conta da cidade. É um ciclo que temos obrigatoriamente de aceitar e começar a preparar a nossa habitação. Perante isto, percebemos que os dias ficaram mais curtos, com a iminente mudança de temporada: menos horas de luz e do sol, cuja força diminui a cada dia que passa. Portanto, e se o leitor tem em sua casa, uma sala de estar ou quarto onde é importante manter os níveis de luminosidade interior, este é o artigo que deve ler com atenção, para que desta forma possa aproveitar o seu quotidiano com todo o bem-estar possível.

Assim sendo, hoje na homify deixamos-lhe algumas dicas para iluminar o seu espaço, neste Inverno sem muita luz, onde cada vez mais procuramos a confortabilidade no interior da nossa habitação..