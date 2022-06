Design com um desenho sustentável

Para aqueles que acreditam no valor da reciclagem e reutilização para a sociedade, hoje trazemos algumas propostas que vão inspirá-lo em sua casa. Estes dois termos são certamente diferentes em muitos aspectos: a reutilização refere-se ao projecto que é criado a partir de um objecto usado, havendo uma nova utilização. ‘’Reciclado’’ refere-se ao projecto cujos materiais provêm de um processo de reciclagem. No entanto, se há algo que podemos englobar na mesma categoria será certamente o design sustentável. Preocupado com a sustentabilidade económica, social e ecológica da nossa sociedade, os designers, arquitectos e todos os restantes profissionais, ligaram-se à ideia de um projecto produzido localmente, mais responsável e amigo do ambiente. Perante isto, a homify mostra-lhe as diferentes formas e propostas que estão surgindo cada vez mais no panorama da nossa sociedade!