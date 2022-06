A arte de sentar – Cadeiras artísticas

A cadeira Kaluza, criada por um designer holandês é feita de chapa de aço pintada de branco.

A cor branca transmite pureza, mas a suas arestas bastante vincadas causam um contraste óbvio. Não será certamente a cadeira mais confortável ou a que escolheria para sentar tendo outras como escolha possível. Parece fria devido ao material aplicado e as formas não são ergonómicas.

Dependendo do ângulo em que é observada poderá parecer-se com outro objecto. Este é totalmente geométrico e causará com certeza um efeito impressionante se aliada a outras peças com um mesmo corte afiado – harmonia intensa.