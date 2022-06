5 escadas com inspiração

Para além da confortabilidade e do ambiente tranquilo característico – uma vantagem para os períodos do dia em que trocamos as tarefas do quotidiano pelos momentos de reflexão e lazer – a escada deverá ser usada no exterior, para criar novos acessos às restantes áreas da casa. Neste caso, use o metal e uma estrutura simples para não danificar muito a natureza envolvente. É sempre necessário estar atento às questões ambientes, pois essa atenção será um benefício a longo prazo!