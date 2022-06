Decorando quartos de luxo

Uma belíssima decoração interior do atelier Honeywerkz, consegue combinar cores e texturas arrojadas no mesmo espaço . Tome atenção: o quarto principal não tem que ser necessariamente o maior espaço da casa, e como podemos ver nesta imagem, você consegue atingir um conforto e uma beleza interior mesmo com um quarto de tamanho reduzido. Propomos para isso, que procure decorar o seu quarto com as cores e texturas dos materiais, para conseguir uma atmosfera elegante e pessoal. Em termos de psicologia da cor, as pessoas respondem bem a este tipo de pigmentação que observamos na imagem, entre o estilo clássico e o moderno. Por fim, as texturas colocam uma nota de distinção e de luxo, tanto no revestimento da parede, como na própria estrutura da cama. Inspire-se e crie belos efeitos e padrões no seu quarto!