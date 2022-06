10 dicas para tornar a sua festa temática inesquecível!

As flores são quase sempre adoradas e não há como não pintalgarem o espaço com um toque de frescura, cor e elegância. Dependendo do gosto de cada um, são uma excelente opção, até porque no final da festa podem continuar a decorar a casa, sem grande prejuízo de espaço.

Se é daquelas pessoas que gosta de festejar o Quase-Verão ou a Chegada do Inverno com uma boa reunião de amigos, onde se planeiam as temáticas das próximas festas, na altura da Primavera o mais prático e ideal é receber as visitas com arranjos florais encomendados ou feitos por si mesmo com as flores do seu jardim. Esta decoração nunca o vai deixar ficar mal e ainda pode oferecer aos convidados

Tenha apenas em atenção possíveis alergias.