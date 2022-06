Inspiração para a época de Inverno

As saunas são áreas que poderão servir como espaços alternativos no interior de sua casa. O design singular da sauna finlandesa do grupo BLUMAXX, aliado a uma minuciosa preocupação pelo detalhe é capaz de envolver o visitante numa atmosfera de relaxamento único. Neste caso, a madeira é usada como material principal pelas propriedades e vantagens que lhe são inerentes, onde a confortabilidade se evidência entre os principais requisitos dos usuários. E se é neste período do ano que encontramos dias curtos e gélidos, não hesite por uma tradicional sessão de spa para relaxar e sentir o prazer de viver com qualidade. Assim sendo, este é o momento ideal para repor todas as energias e usufruir do design único e característico destes espaços, capazes de fazer a diferença após uma longa semana de intenso trabalho.