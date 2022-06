Acessórios para a sala de jantar

É uma abordagem moderna da sala de jantar mas não despreocupada. Senão repare-se na escolha de todo o cenário desta cozinha. Primeiro, a inteligente transição entre zona de preparação e zona de degustação através da enorme fotografia na parede. Depois, no chão, a escolha de mosaico, uma opção nobre, que dá sempre uma nova vida a um compartimento. Sem esquecer as linhas rectas da mesa moderna, bem combinadas com as cadeiras — a contrariar a ideia dos bancos de cozinha — o acessório de decoração mais interessante desta divisão está ao fundo, junto à janela. As cortinas são a escolha que prova que este espaço foi interpretado como uma sala de jantar. Ideal para casas onde não é possível ter uma divisão própria, destinada a essa função.