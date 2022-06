8 Óptimas sugestões de mesas para o seu jardim!

No espaço da churrasqueira não pode faltar de todo uma mesa! Reúna os seus amigos e familiares aqui, com uma informal mesa de madeira ripada. Conjugue-a com cadeiras do mesmo estilo! No caso de a sua casa estar situada numa zona mais húmida ou chuvosa, não se esqueça de dar um tratamento à madeira, para prolongar a sua vida no seu jardim. Repare também na largura desta mesa, que lhe permite sentar as pessoas e ter ainda espaço para pousar as travessas, bebidas e outras coisas essenciais a um bom churrasco!