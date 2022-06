Tapetes para o quarto do bebé: As melhores escolhas!

Um tapete para o quarto da bebé bem redondinho, que preenche uma área generosa do quarto, sendo que parte está colocado debaixo da cama, privilegiando esse espaço para conforto e decoração do mesmo. Geralmente, os tapetes estão sempre posicionados frente ao berço ou à cama, por ser a zona chave do quarto e também por complementar o mobiliário com outra classe.

Este tapete que nos remete para um quarto de uma princesa ou talvez de uma bailarina, tem uma cor suave e muito usual no quarto das meninas – o cor-de-rosa. Combinando assim, com todos os outros elementos do quarto, pintura da parede, o sofá a proteção da cama e o abajur, que têm o mesmo padrão. Não ficou nem sobrecarregado, nem demasiado cor-de-rosa, o quarto de uma boneca é assim mesmo e tudo ficou bastante suave. O tapete de formato redondo harmoniza e diferencia-se, a sua linha castanha procura os pequenos apontamentos castanhos dentro do quarto. Uma conjugação perfeita e pensada ao pormenor.

