10 Dicas de decoração infalíveis para o quarto do seu bebé

As cortinas? Elas não podem faltar no quarto do bebé. Protegem da luz, de olhares indiscretos e decoram o quarto do bebé. Uma janela sem cortina é um vazio que se faz ressentir, como se aquela janela ficasse despida de algo. É um acessório imprescindível, ousaríamos dizer… Existem imensas – as neutras ou com padrões.

Por exemplo, esta cortina bem divertida e infantil faz as maravilhas deste quarto de bebé – azul clarinho, com alguns desenhos infantis estampados e o rebordo castanho, que se encontra na mesma linguagem de cores ao restante quarto. A ideia, neste quarto, foi de manter o bom senso, procurar a diversão nas cortinas e deixar a parede neutra. Já sabe, a cortina é sempre um acessório que se troca com mais facilidade, não causa grande transtorno financeiro e de trabalho, a retirar e pôr!

Por isso, veja todas as soluções possíveis. A dica que vos posso deixar é de não sobrecarregar demasiado, faça as escolhas certas. Menos é mais… já sabem!